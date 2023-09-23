رفعت صوتها ضد العنصرية والعنف... كارمن لبّس تواجه شابان على خلفية تعنيفهما طفلاً وهذه التفاصيل! (فيديو)

رفعت صوتها ضد العنصرية والعنف... كارمن لبّس تواجه شابان على خلفية تعنيفهما طفلاً وهذه التفاصيل! (فيديو)

خاضت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس مواجهة ضد شابان في منطقة جل الديب، أحدهما في شرطة البلدية، بعد أن شاهدتهما يعنفان طفلاً كان ينبش في النفايات، بحسب ما ذكرت في مقطع فيديو نشرته منذ أيام عبر صفحتها على موقع "إكس".



واستنكرت لبّس في منشورها، الذي وضعته برسم بلدية جل الديب، ما فعله الشابان، قائلةً: "ما حدا يقلي هول ناس عم توسّخ، لو نحن نضاف ومنخاف ربنا أساساً ما كان في ناس مضطرة تنبّش بالزبالة، واذا ولا بد لازم ينمنعو، مش بالضرب أكيد!!!".



وأثار ردّ فعل الممثلة جدلاً واسعاً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من هاجمها واتهمها بالخيانة لوطنها، ومن أيّدها ونوّه بإنسانيتها.



وفي هذا السياق، عادت لبّس ونشرت مقطع فيديو جديد وضّحت خلاله وجهة نظرها ووضعت حدًّا لكل من هاجمها، وعلّقت عليه قائلة: "صرنا يا بدنا نشجّع العنف والقتل يا منكون خاينين للوطن؟!!؟".

برسم بلدية جل الديب 🤬 وما حدا يقلي هول ناس عم توسّخ، لو نحن نضاف ومنخاف ربنا أساساً ما كان في ناس مضطرة تنبّش بالزبالة، واذا ولا بد لازم ينمنعو، مش بالضرب أكيد!!!#كارمن_لبس pic.twitter.com/PuPeSXFDOV — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 21, 2023