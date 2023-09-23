رفعت صوتها ضد العنصرية والعنف... كارمن لبّس تواجه شابان على خلفية تعنيفهما طفلاً وهذه التفاصيل! (فيديو)

برسم بلدية جل الديب 🤬 وما حدا يقلي هول ناس عم توسّخ، لو نحن نضاف ومنخاف ربنا أساساً ما كان في ناس مضطرة تنبّش بالزبالة، واذا ولا بد لازم ينمنعو، مش بالضرب أكيد!!!#كارمن_لبس pic.twitter.com/PuPeSXFDOV
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 21, 2023
برسم بلدية جل الديب 🤬 وما حدا يقلي هول ناس عم توسّخ، لو نحن نضاف ومنخاف ربنا أساساً ما كان في ناس مضطرة تنبّش بالزبالة، واذا ولا بد لازم ينمنعو، مش بالضرب أكيد!!!#كارمن_لبس pic.twitter.com/PuPeSXFDOV
صرنا يا بدنا نشجّع العنف والقتل يا منكون خاينين للوطن؟!!؟#كارمن_لبس pic.twitter.com/U2BreiIpk9
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 22, 2023
صرنا يا بدنا نشجّع العنف والقتل يا منكون خاينين للوطن؟!!؟#كارمن_لبس pic.twitter.com/U2BreiIpk9