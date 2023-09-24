شوهدا يتبادلان القبل... من هي حبيبة الممثل رامي مالك الجديدة؟ (صور)

رصدت كاميرات المصورين كلّ من النجمين رامي مالك، 42 عاما، وإيما كورين، 27 عاما، أثناء تسكعهما في نزهة "حميمة" في لندن.

وتم تصوير الممثل الهوليوودي من أصول مصرية ونجمة مسلسل "ذا كراون" الّذي يتناول قصة العائلة الملكية البريطانية وهما يتبادلان القبلات في حديقة يوم الخميس.

وكانت كورين ترتدي معطفًا باللون البيج وسروال "جينز"، بينما ارتدى مالك قبعة زرقاء وسترة خضراء وجينزًا داكنًا. وأخفى النجمان وجههما بالنظارات شمسية.