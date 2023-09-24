هالك هوغان يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة عن 70 عاما... لن تصدقوا تكاليف الزفاف! (صور)

دخل المصارع الشهير هالك هوغان، 70 عاما، للمرة الثالثة القفص الذهبي، حيث تزوج من حبيبته سكاي ديلي في فلوريدا يوم الجمعة.

وبعد أشهر من الإعلان عن الخطوبة، عقد الثنائي قرانه في حفل خاصّ في كليرووتر بولاية فلوريدا، مع حضور أفراد الأسرة ليشهدوا هذه المناسبة السعيدة.

وتكلّل الزوجان في كنيسة إنديان روكس المعمدانية على يد القسّ آرون فيليبوني، الذي أشرف على حفل الزفاف.

وارتدت سكاي ديلي، 45 عاما، فستان زفاف أبيض أنيقًا من مجموعة فساتين الزفاف في Rue de Seine، مع أقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مرصعة بالألماس عيار 4 قيراط مع سوار وقلادة متطابقتين.

أما بالنسبة لهوغان، واسمه الحقيقي تيري جين بوليا، فكان يرتدي بدلة رسمية سوداء تقليدية مع قميص أبيض.

وأخبر مصدر موقع TMZ للأخبار الفنية أن تكاليف حفل الزفاف وصلت قيمتها إلى 500 ألف دولار.