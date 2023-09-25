كاني ويست في ورطة جديدة... خرق قانون مكافحة الإرهاب في إيطاليا؟!

صور جديدة لمايلي سايروس شكلت صدمة لمعجبيها... السر في الشعر؟! (صور)

صور جديدة لمايلي سايروس شكلت صدمة لمعجبيها... السر في الشعر؟! (صور)

"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)