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أصالة نصري تحذف جميع منشوراتها عن انستغرام.. واستياء كبير من جمهورها!
فنّ
2023-09-25 | 04:28
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أصالة نصري تحذف جميع منشوراتها عن انستغرام.. واستياء كبير من جمهورها!
أصالة نصري تحذف جميع منشوراتها عن انستغرام.. واستياء كبير من جمهورها!
فاجأت الفنانة السوريّة اصالة نصري متابعيها على تطبيق انستغرام، بحذف جميع منشوراتها عن حسابها الرسمي.
وفي حين أعرب البعض عن قلقهم بسبب تصرّف الفنانة أصالة نصري، رجّح آخرون في الساعات الماضية أن يكون السبب هو الترويج لعمل فنّي جديد.
وبالفعل، قامت اصالة نصري بنشر بوستر جديد معلنةً فيه عن أغنيتها الجديدة بعنوان "لحقت نفسي".
وعبّر عدد من محبّي اصالة نصري عن استيائهم من هذه الخطة الترويجية الّتي تستند على حذف كل المنشورات من أجل أغنية جديدة.
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