سيمي مرعب ينفصل عن زوجته: وجدت احساساً جديداً بالحرية

سيمي مرعب ينفصل عن زوجته: وجدت احساساً جديداً بالحرية

أعلن الممثل اللبناني سيمي مرعب (عصام مرعب) خبر انفصاله عن زوجته، وذلك في رسالةٍ كتبها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وجاء في رسالة سيمي مرعب "على الرغم من أن تجربة الطلاق قد تكون مرهقة، إلا أنه يمكنك أن تجد إحساسًا جديدًا بالحرية فيها".

وتابع مرعب قائلاً "سيكون لديك المزيد من الوقت والطاقة للقيام بالأشياء لنفسك. الاهتمام الذاتي يمكن أن يجعلك تشعر بالتحسن ويعزز ثقتك بنفسك. بارك الله في أطفالي".