17 عاماً على عرض "باب الحارة".. وعباس النوري يستذكر "أبو عصام" بصورة من غزة!

17 عاماً على عرض "باب الحارة".. وعباس النوري يستذكر "أبو عصام" بصورة من غزة!

احتفل الممثل السوري عباس النوري بمرور 17 عاماً على عرض مسلسل البيئة الشاميّة الأشهر في الوطن العربي "باب الحارة" حيث جسد شخصيّة "أبو عصام".

ونشر الممثل عباس النوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورةً تعود الى عرض الجزء الثاني من مسلسل "باب الحارة" وتمّ التقاطها في أحد المقاهي في غزة.

وعلّق عباس النوري قائلاً "يصادف اليوم مرور 17 عاماً على عرض اول حلقة من مسلسل باب الحارة. بُثت الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان 23 -9-2006. باب الحارة له ذكرى خاصة في كل بيت عربي".

وتابع النوري بالقول "الصورة من إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين رمضان 2007".