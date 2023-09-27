إبنة وائل كفوري بين جمهور حفله.. ووالدتها تعلّق: "انتِ ست الكلّ" (صور)

إبنة وائل كفوري بين جمهور حفله.. ووالدتها تعلّق: "انتِ ست الكلّ" (صور)

مرّة جديدة، عادت صور الشابة ميشيل كفوري للانتشار من جديد بعد ظهورها بين جمهور حفل والدها النجم اللبناني وائل كفوري في لبنان.

وكان لافتاً أن أنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، قد نشرت صورة ابنتها من الحفل عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام وعلّقت "انتِ ست الكلّ، يا جميلتنا".