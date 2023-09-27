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إليكم أفضل 5 أفلام مضحكة لإضفاء البهجة والفرح على يومكم!
فنّ
2023-09-27 | 12:30
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إليكم أفضل 5 أفلام مضحكة لإضفاء البهجة والفرح على يومكم!
إليكم أفضل 5 أفلام مضحكة لإضفاء البهجة والفرح على يومكم!
هل تبحثون عن أفضل الأفلام المضحكة؟ إليكم فيما يلي أبرز الأفلام التي ستجعلكم تضحكون من قلوبكم وتضيء يومكم الحافل.
Baby’s Day Out
قصة مغامرات الطفل الذي تمكن من الهروب من خاطفيه واستكشاف المدينة بينما يتهرب من القبض عليه. الفيلم مليء بالفكاهة التهريجية حيث تفشل محاولات الخاطفين لاستعادة الطفل بشكل متكرر.
Greenbook
على الرغم من أن Greenbook لا يتبع الكوميديا التقليدية، إلا أن الفيلم يتمتع بالتأكيد بعلامته التجارية الخاصة من الفكاهة التي يتردد صداها مع الجماهير. غالبًا ما تؤدي التفاعلات والصداقة غير المتوقعة بين حارس إيطالي أميركي من الطبقة العاملة وعازف بيانو كلاسيكي أميركي من أصل أفريقي خلال جولة موسيقية في الستينيات، إلى لحظات من الضحك والتواصل الحقيقي.
Monica, O My Darling
بالنسبة لشخص يحب أفلام الإثارة الكوميدية والجريمة الجديدة، فكر في فيلم Monica, O My Darling. يعرض الفيلم، مهندس الروبوتات الذي يكافح من أجل تغطية نفقاته. يلتقي بمونيكا، وهي امرأة جميلة وغامضة تقدم له فرصة لكسب الكثير من المال من خلال مساعدتها في قتل زوجها. تمت الإشادة بالفيلم بسبب روح الدعابة السوداء والمؤامرة المشوقة وعروض الممثلين.
The Monkey King
يعتبر هذا الفيلم من أفضل الأفلام الكوميدية على Netflix في السنوات الأخيرة. على الرغم من أن قصة رحلة إلى الغرب ليست مفاجئة للغاية، إلا أنها لا تزال ناجحة بسبب الكوميديا الجسدية والكوميديا التهريجية والفكاهة البصرية. هناك العديد من المشاهد ذات الدعائم والأزياء والمجموعات المضحكة. تساعد هذه الفكاهة المرئية في إبقاء الفيلم جذابًا وممتعًا بصريًا. إنه خيار استثنائي لقضاء ليلة لمشاهدة فيلم عائلي أو قضاء ليلة ممتعة مع الأصدقاء.
Palm Springs
يحمل هذا الفيلم فكرة فريدة من نوعها عن مفهوم الحلقة الزمنية. وتدور أحداثه حول ضيفين في حفل زفاف يجدان نفسيهما عالقين في حلقة زمنية، ويعيشان نفس اليوم مرارًا وتكرارًا. يجمع الفيلم بين الكوميديا والموضوعات الفلسفية وقد تمت الإشادة به بسبب أسلوبه الجديد في هذا النوع.
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