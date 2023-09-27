إليكم أفضل 5 أفلام مضحكة لإضفاء البهجة والفرح على يومكم!

هل تبحثون عن أفضل الأفلام المضحكة؟ إليكم فيما يلي أبرز الأفلام التي ستجعلكم تضحكون من قلوبكم وتضيء يومكم الحافل.قصة مغامرات الطفل الذي تمكن من الهروب من خاطفيه واستكشاف المدينة بينما يتهرب من القبض عليه. الفيلم مليء بالفكاهة التهريجية حيث تفشل محاولات الخاطفين لاستعادة الطفل بشكل متكرر.على الرغم من أن Greenbook لا يتبع الكوميديا التقليدية، إلا أن الفيلم يتمتع بالتأكيد بعلامته التجارية الخاصة من الفكاهة التي يتردد صداها مع الجماهير. غالبًا ما تؤدي التفاعلات والصداقة غير المتوقعة بين حارس إيطالي أميركي من الطبقة العاملة وعازف بيانو كلاسيكي أميركي من أصل أفريقي خلال جولة موسيقية في الستينيات، إلى لحظات من الضحك والتواصل الحقيقي.بالنسبة لشخص يحب أفلام الإثارة الكوميدية والجريمة الجديدة، فكر في فيلم Monica, O My Darling. يعرض الفيلم، مهندس الروبوتات الذي يكافح من أجل تغطية نفقاته. يلتقي بمونيكا، وهي امرأة جميلة وغامضة تقدم له فرصة لكسب الكثير من المال من خلال مساعدتها في قتل زوجها. تمت الإشادة بالفيلم بسبب روح الدعابة السوداء والمؤامرة المشوقة وعروض الممثلين.يعتبر هذا الفيلم من أفضل الأفلام الكوميدية على Netflix في السنوات الأخيرة. على الرغم من أن قصة رحلة إلى الغرب ليست مفاجئة للغاية، إلا أنها لا تزال ناجحة بسبب الكوميديا الجسدية والكوميديا التهريجية والفكاهة البصرية. هناك العديد من المشاهد ذات الدعائم والأزياء والمجموعات المضحكة. تساعد هذه الفكاهة المرئية في إبقاء الفيلم جذابًا وممتعًا بصريًا. إنه خيار استثنائي لقضاء ليلة لمشاهدة فيلم عائلي أو قضاء ليلة ممتعة مع الأصدقاء.يحمل هذا الفيلم فكرة فريدة من نوعها عن مفهوم الحلقة الزمنية. وتدور أحداثه حول ضيفين في حفل زفاف يجدان نفسيهما عالقين في حلقة زمنية، ويعيشان نفس اليوم مرارًا وتكرارًا. يجمع الفيلم بين الكوميديا والموضوعات الفلسفية وقد تمت الإشادة به بسبب أسلوبه الجديد في هذا النوع.