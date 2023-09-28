ميديلين الكولومبية تودّع ابنها الفنان الراحل فرناندو بوتيرو

ميديلين الكولومبية تودّع ابنها الفنان الراحل فرناندو بوتيرو

تستمر إلى الخميس في في ميديلين (شمال غرب كولومبيا)، مراسم الوداع الشعبي لفرناندو بوتيرو في مسقطه، قبل أن يُدفَن في إيطاليا جثمان الراحل الذي توفي أخيراً وكان يُعدّ أحد أهم فناني أميركا اللاتينية في القرن العشرين.



وأدّت ثلة من الجنود الثلاثاء التحية للجثمان في ساحة بوتيرو المجاورة لمتحف أنتيوكيا، حيث مئات اللوحات والمنحوتات التي تبرّع بها الفنان للمدينة. وتقاطر المئات لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحل المسجى في متحف أنتيوكيا.



وتنظم أنشطة تأبينية للراحل لثلاثة أيام حتى الخميس في المدينة قبل دفن رماده في بيتراسانتا (شمال إيطاليا)، إلى جانب زوجته الرسامة والنحاتة اليونانية صوفيا فاري التي توفيت في أيار الفائت.



وصفق مئات من محبي الفنان طويلا لدى توجه موكب الجنازة إلى المتحف، حيث ألقيت كلمات عدة لأصدقائه وأفراد عائلته والمستفيدين من تبرعاته أو منحه الدراسية.



وتوفي فرناندو بوتيرو الشهير بالاحجام الكبيرة لشخصيات أعماله في 15 أيلول في مدينة موناكو الفرنسية عن 91 عاماً من جرّاء التهاب رئوي.



ويُرمّد الجثمان الخميس بعد الصلاة عن راحة نفسه في كاتدرائية ميديلين، على أن يُنقل رماده بعدها إلى إيطاليا.



وتبرع بوتيرو بالعشرات من أعماله ومن لوحات مجموعته الخاصة من بينها لوحات لبيكاسو ومونيه ورونوار وميرو، لمتاحف ميديلين وبوغوتا.



وتعرض منحوتات له في الهواء الطلق في العديد من مدن العالم، إذ كان الفنان يعتبر أن عرض الأعمال في المساحات العامة هو "تقارب ثوري" للفن مع الجمهور.