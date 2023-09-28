"اليوم كنت حتصير 50 سنة".. ذكريات مؤلمة في ذكرى عيد ميلاد الراحل محمد قنوع

"اليوم كنت حتصير 50 سنة".. ذكريات مؤلمة في ذكرى عيد ميلاد الراحل محمد قنوع

لم يمر ذكرى عيد ميلاد الممثل السوري الراحل محمد قنوع مرور الكرام، بل ترافق مع ذكريات مؤلمة نشرتها ابنته ماسة قنوع.

في التفاصيل، نشرت ماسة ابنة الراحل محمد قنوع صوراً قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاده قبل عامين ويقطع قالب الحلوى.

وعلّقت عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام قائلةً "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا أضعاف ما الناس ترحمت عليه، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".

وتابعت "اشتقتلك كتير. هاد أكتر يوم كنت بستناه وأهم يوم. أحلى يوم بالدني اليوم اللي انت خلقت فيه. نيالي فيك ونيالي اني قطعة منك".