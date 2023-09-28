الزفاف تحوّل الى مأتم جماعي في العراق.. وائل كفوري وراغب علامة يعبّران عن حزنهما

الزفاف تحوّل الى مأتم جماعي في العراق.. وائل كفوري وراغب علامة يعبّران عن حزنهما

بعدما تحوّل الزفاف الى مأتم جماعي في العراقي بسبب اندلاع حريق في صالة الأفراح، عبّر كل من النجمين اللبنانيين وائل كفوري وراغب علامة عن حزنهما.

وفي التفاصيل، غرّد السوبر ستار راغب علامة قائلاً "الرحمة للضحايا والدعاء للمصابين في الحريق الذي اصاب اهلنا في الحمدانية في العراق. الخبر حزين والمشهد مؤلم. الرحمة يا رب العالمين".

بدوره، كتب الفنان وائل كفوري عبر تطبيق X التالي "خالص العزاء والمواساة للأشقاء في العراق في فاجعة الحمدانية والله يشفي المصابين ويرحم جميع الضحايا ويصبّر أهلهم".