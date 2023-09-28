لايف نيشن الشرق الأوسط توسع أعمال تنظيم الجولات الفنية العربية بقيادة أمين قباني

لايف نيشن الشرق الأوسط توسع أعمال تنظيم الجولات الفنية العربية بقيادة أمين قباني



أعلنت لايف نيشن الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه، عن توسيع أعمالها في مجال الجولات الفنية الهادفة بهدف تسليط الضوء على الموسيقى والمواهب العربية المميزة على مستوى العالم. وعينت الشركة أمين قباني لقيادة فريقها الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى، وتعريف الجمهور في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا بالإرث العريق للموسيقى العربية الغنية والمتنوعة.



ويُعد أمين أحد أبرز قادة القطاع، ويتميز بمسيرة 15 عاماً حافلة بالنجاحات في مجال إدارة عمليات الفعاليات. وتشمل خبراته الواسعة مجالات التوجيه الاستراتيجي، وتلبية الاحتياجات التشغيلية الأساسية، والإشراف على مرحلة ما بعد الإنتاج، والإدارة الإبداعية، وإنتاج الفعاليات، وإدارة المواهب، والتغطية الإعلامية، والعلاقات العامة. واكتسب أمين خبرته الواسعة من خلال عمله مع وكالات رفيعة المستوى ونخبة من العملاء المشاهير، الأمر الذي عزز سمعته في قطاع الترفيه.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس كريفن، رئيس شركة لايف نيشن في منطقة الشرق الأوسط: "يشكل توسيع أعمال لايف نيشن لتشمل تنظيم الجولات الفنية للمواهب العربية نتيجةً طبيعيةً لتطور الشركة وتقدمها، حيث تسعى إلى استقطاب المواهب الشهيرة والمرموقة بالتوازي مع حرصها على دعم واكتشاف المواهب الصاعدة في المنطقة. ويتجلى التزام الشركة من خلال استضافة مجموعة من العروض في الشرق الأوسط ضمن وجهات مذهلة مثل الاتحاد أرينا. كما تهدف لايف نيشن إلى الارتقاء بقطاع الموسيقى العربية والمساهمة في تعزيز مكانته على الصعيد العالمي من خلال دعم المواهب الصاعدة في المنطقة".



وأشرف أمين على العديد من الفعاليات العالمية الشهيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مثل ميوزك لافز فاشن في لوس أنجلوس ومونتريال، والحفلة الرسمية السنوية الـ 53 لما بعد حفل جوائز الجرامي، وحفل الفورمولا 1 لجائزة كندا الكبرى للكاديلاك، وبيلفيدير، وبيريلي، وأسبوع الموضة في نيويورك، ومهرجان كان السينمائي.



ومن جانبه، قال أمين قباني: "يسرّني الانضمام إلى فريق شركة لايف نيشن الشرق الأوسط، والانطلاق في رحلة تهدف إلى الارتقاء بمفهوم الجولات الفنية العربية وإعادة رسم ملامح مستقبل العروض الترفيهية الحية، كما تتيح لنا الاحتفاء بتنوع الثقافة العربية عن طريق العروض الفنية المميزة. ونتطلع لتحقيق إنجاز مميز مع بداية العام الجديد، ويسعدني الإشراف على جولة فنية لنجم عربي شهير تشمل أكثر من 18 وجهة على مستوى العالم".