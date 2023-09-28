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خلال حفلها... مغنية تخلع ملابسها أمام الحضور والهدف مؤثر! (فيديو)
فنّ
2023-09-28 | 12:39
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خلال حفلها... مغنية تخلع ملابسها أمام الحضور والهدف مؤثر! (فيديو)
خلال حفلها... مغنية تخلع ملابسها أمام الحضور والهدف مؤثر! (فيديو)
خلعت المغنية راي ملابسها خلال حفل كانت تحييه، وبقيت بملابسها الداخلية لتدلي ببيان قوي حول تشوه الجسم.
وكانت المغنية البالغة من العمر 25 عامًا، على خشبة المسرح في قاعة ألبرت الملكية يوم الثلاثاء لتسجيل ألبوم مباشر عندما بدأت في إزالة ملابسها أثناء أداء أغنيتها الناجحة Body Dysmorphia.
وتحدثت بصراحة عن معركتها مع حالة الصحة العقلية - حيث تشعر بالقلق الشديد بشأن مظهرك - مع كلماتها الصريحة التي تتضمن سطورًا مثل "أنا جائعة جدًا، لا أستطيع النوم / لكنني أعرف إذا كنت آكل / إذن سأكون في الحمام على ركبتي."
وأمام حشد مبتهج، خلعت راي مشدها وسروالها وبقيت بحمالة صدر بيضاء وسروالها الداخلي، وهي تغني الكلمات العاطفية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبقيت بملابسها الداخلية لتؤدي أغنيتها التالية، Ice Cream Man، حول الاعتداء الجنسي، وقالت للجمهور: "سأخلع ملابسي في قاعة ألبرت الملكية!".
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