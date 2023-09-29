سلطان الطرب جورج وسوف "نجم عالي"… ما الذي جمعه بالممثلة ديما قندلفت؟

سلطان الطرب جورج وسوف "نجم عالي"… ما الذي جمعه بالممثلة ديما قندلفت؟

أطلق سلطان الطرب جورج وسوف عمله الجديد بعنوان "نجم عالي"، من كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وميكساج وماسترينغ ايلي بربر وقد تم تسجيله داخل استوديو هادي شرارة. ‏‎

تصوّر الاغنية الجديدة معاني الكذب والخيانة وتوجّه رسالة مباشرة الى اصحاب القلوب السوداء وضرورة الابتعاد عنهم في دلالة واضحة على التمايز والأخلاق.

‏‎تم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج طوني قهوجي الذي أبدع في ادارته للصورة والكادرات، مستنداً إلى التباين في الألوان لتوصيف الحالة. ‏‎

وهنا لا بد من الإشارة إلى النمط الجديد الذي ارساه سلطان الطرب في الاعمال المصورة من خلال دمجه بين العمل المصور للأغنية والدراما بمشاركة كبار نجوم الدراما. ‏‎

هذه المرة تألقت النجمة السورية ديما قندلفت في بطولة العمل، التي وبقدراتها التمثيلية المحترفة جسدت القصة بتميز وابداع ايمائيا متحكمة بلغة الجسد وخصوصا الوجه لتوصيف القصة التي تظهر مدى الاختلاف والانفصال، على ان تتولى شركة "وتري" توزيع العمل رقمياً.