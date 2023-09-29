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النجوم يودّعون نجاح سلام بكلمات حزينة... خسرنا فنّانة من عمالقة الفنّ الأصيل!

النجوم يودّعون نجاح سلام بكلمات حزينة... خسرنا فنّانة من عمالقة الفنّ الأصيل!

ودّع نجوم لبنان الفنانة الراحلة نجاح سلام، وذلك بتغريدات حزينة عبر موقع التواصل الاجتماعي X. ودوّنت النجمة نجوى كرم "الله يرحم الفنّانة القديرة نجاح سلام. خسرنا فنّانة من عمالقة الفنّ الأصيل. انشالله تكون نَفْسا بالسّما". أمّا النجمة نانسي عجرم فكتبت "الرحمة لروح الفنانة الكبيرة نجاح سلام. برحيلها خسر لبنان والوطن العربي صوت طبع تاريخه وانحفر بوجدان كل اللي سمعه". وقال النجم عاصي الحلاني في تغريدته "وداعاً نجاح سلام. خسرنا فنانة كبيرة وايقونة للفن الجميل خسرها الفن اللبناني والعربي ستبقى ذكراكي في قلوبنا ووجداننا الله يرحمك داعياً من الله ان يتغمدك بواسع رحمته البقاء لله". وجاء في تغريدة النجمة كارمن لبس "الله يرحم فنانة زمن الغناء الأصيل نجاح سلام يلي تركت وراها مسيرة مشرّفة. انشالله نصيبها الجنة والله يصبر أهلها ومحبينها".