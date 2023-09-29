اليسا تهنّئ أمين معلوف... "في ناس بتحلّي واقعنا"

اليسا تهنّئ أمين معلوف... "في ناس بتحلّي واقعنا"

هنّأت النجمة اليسا الأديب أمين معلوف على انتخابه أميناً دائماً للأكاديميّة الفرنسيّة، وذلك في تغريدة جديدة أطلقتها عبر حسابها الموثّق على تطبيق X.

وفي التفاصيل، كتبت اليسا "بالرغم من كل القصص البشعة اللي عم نعيشها سياسياً بلبنان، بيضل في ناس بتحلّي واقعنا، بيضل في طاقات بتبرز الوجه الحضاري والثقافي في الخارج".

وأردفت اليسا قائلةً "مبروك امين معروف انتخابك امين عام للأكاديمية الفرنسية، ومبروك النا كلبنانيين تفوق مبدعين من وطن الأرز في العالم".