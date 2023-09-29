اليسا تهنّئ أمين معلوف... "في ناس بتحلّي واقعنا"

بل الرغم من كل القصص البشعة اللي عم نعيشا سياسيا بلبنان ،بضل في ناس بتحلي واقعنا ، بضل في طاقات بتبرز الوجه الحضاري والثقافي في الخارج !
مبروك #امين_معروف انتخابك امين عام لل الأكاديمية الفرنسية ، ومبروك النا كلبنانيين تفوق مبدعين من وطن الأرز في العالم🇱🇧 pic.twitter.com/317lfSvbzz
— Elissa (@elissakh) September 29, 2023
بل الرغم من كل القصص البشعة اللي عم نعيشا سياسيا بلبنان ،بضل في ناس بتحلي واقعنا ، بضل في طاقات بتبرز الوجه الحضاري والثقافي في الخارج !
مبروك #امين_معروف انتخابك امين عام لل الأكاديمية الفرنسية ، ومبروك النا كلبنانيين تفوق مبدعين من وطن الأرز في العالم🇱🇧 pic.twitter.com/317lfSvbzz