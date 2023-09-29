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تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
فنّ
2023-09-29 | 09:05
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تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
اضطرت كيلي كلاركسون إلى الفرار من المسرح في منتصف الحفل يوم الإثنين بعد أن شعرت بالقلق من أن ملابسها الشفافة كانت تكشف الكثير من جسدها.
وفي التفاصيل، كانت كلاركسون تغني أغنيتها "Catch My Breath" عندما اكتشفت أن ثدييها ظهرا بسبب ملابسها الشفافة، فسرعان ما ذهبت إلى الكواليس لإصلاح الخلل.
وبعد توقف قصير، عادت المغنية إلى المسرح وغنت مجموعة من أعظم أغانيها.
وفي نهاية العرض، اعتذرت كلاركسون من جمهورها قائلة: "شكرا جزيلا لكم وأنا آسفة بشأن ما حصل. أتمنى لكم ليلة سعيدة".
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