بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)

بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)



بعد مرور أشهر على صدور قرار تغريم الكاتب والمخرج شربل خليل بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا، قبل القاضي المنفرد الجزائي في جونيه جورج حبيقة الاعتراض الذي قدّمه خليل بواسطة وكيليه المحاميين شفيق يزبك والياس تابت بشأن القرار الصادر غيابياً في الدعوى التي أقامتها المغنية أليسار خوري (إليسا) ضدّه دون تبليغه.



وحددت جلسة جديدة بتاريخ 16-4-2024 لإعادة النظر بالقرار الصادر عن المحكمة والمجمّد تنفيذه حتى إشعار آخر.



الجدير بالذكر أن إليسا كانت قد رفعت دعوى قضائية بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات، بحق شربل خليل على خلفية تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع "إكس" تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بها.