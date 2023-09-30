سعد الصغير يتعرّض للإعتداء بآلة حادة: "زوجتي ضربتني"

سعد الصغير يتعرّض للإعتداء بآلة حادة: "زوجتي ضربتني"

أعلن الفنان الشعبي المصري سعد الصغير انّه تعرّض للإعتداء بآلة حادة، كاشفاً أن زوجتهالراقصة برلنتي عامر قد ضربته ضرباً مبرحاً أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

وفي التفاصيل، تقدّم الفنان سعد الصغير ببلاغ ضد الراقصة برلنتي، واعترف انّها اعتدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس.