ابن أنغام يطلّ على المسرح... "كويتي ولازم يتعلّم اللهجة" (فيديو)

فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU
— المجلس (@Almajlliss) September 29, 2023
فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU