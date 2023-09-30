ابن أنغام يطلّ على المسرح... "كويتي ولازم يتعلّم اللهجة" (فيديو)

ابن أنغام يطلّ على المسرح... "كويتي ولازم يتعلّم اللهجة" (فيديو)

أحيت الفنانة المصريّة أنغام حفلاً غنائياً على مسرح دار الأوبرا الكويتية، وفاجأت الجميع بظهور ابنها عبد الرحمن على المسرح وقدّمته للحضور.

وقالت الفنانة أنغام على المسرح "ابني عبد الرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية.. هو ولدكم ولازم يزور بلده وتعلّموه اللهجة دي مسؤوليتكم".

وأردفت أنغام قائلةً "شوفتوا القمر الكويتي ده؟ مبروك عليكم وعليَّ! يتربى في عزكم".