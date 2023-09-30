الموت يفجع سامي العدل... والخبر يصدم الشارع المصري

الموت يفجع سامي العدل... والخبر يصدم الشارع المصري

سادت حالة من الصدمة في الشارع المصري بعد انتشار أخبار عن وفاة نجل النجم المصري سامي العدل، دون الكشف عن أسباب الوفاة وتفاصيل الجنازة.

وكتب خالد سامي العدل، شقيق الراحل، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "توفي إلى رحمة الله تعالى أخوي أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء".