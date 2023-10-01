الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
فنّ
2023-10-01 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
أعلن الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن قراره بالاعتزال للمرة الثانية لأسباب صحية.
وكتب على حسابه الخاص على فايسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل.. ولذلك أعلن اعتزالي".
وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم.
علماً أن عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، في مسلسل "يوتيرن"، وظهرت بعدها اشاعات عن اعتزاله بسبب خلافاته مع بطلة المسلسل، لكنه نفاها.
المصدر
.
آخر الأخبار
فنّ
فنان
مصري
اعتزال
التالي
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
الموت يفجع سامي العدل... والخبر يصدم الشارع المصري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-18
وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
فنّ
2023-09-18
وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
0
فنّ
2023-08-17
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
فنّ
2023-08-17
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
0
فنّ
2023-08-14
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
2023-08-14
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
0
فنّ
2023-07-30
فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
فنّ
2023-07-30
فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
0
فنّ
2023-09-30
الموت يفجع سامي العدل... والخبر يصدم الشارع المصري
فنّ
2023-09-30
الموت يفجع سامي العدل... والخبر يصدم الشارع المصري
0
فنّ
2023-09-30
أحمد عز يلعب كرة القدم مع كريستيانو رونالدو... حقيقة وليس خيالاً (فيديو)
فنّ
2023-09-30
أحمد عز يلعب كرة القدم مع كريستيانو رونالدو... حقيقة وليس خيالاً (فيديو)
0
فنّ
2023-09-30
هالة سرحان تحرج محمد رمضان أمام الجمهور: "انزل من على المسرح" (فيديو)
فنّ
2023-09-30
هالة سرحان تحرج محمد رمضان أمام الجمهور: "انزل من على المسرح" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-29
المدارس الرسمية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
منوعات
2023-09-29
المدارس الرسمية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
0
منوعات
14:39
بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
14:39
بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-30
رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!
منوعات
2023-09-30
رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!
0
أخبار لبنان
2023-09-27
البروفيسور سامي ريشا أول طبيب نفسي لبناني يُنتخب في الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا
أخبار لبنان
2023-09-27
البروفيسور سامي ريشا أول طبيب نفسي لبناني يُنتخب في الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجوم عرب واجانب في لبنان... واستفادة متبادلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجوم عرب واجانب في لبنان... واستفادة متبادلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 1-10-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 1-10-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
انفجار انقرة لافت في المكان والزمان
تقارير نشرة الاخبار
07:56
انفجار انقرة لافت في المكان والزمان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بلديات بدأت في اغلاق المحال التجارية المخالفة للقوانين
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بلديات بدأت في اغلاق المحال التجارية المخالفة للقوانين
0
أخبار لبنان
06:36
قاووق من عيتا الشعب: جماعة التحدي والمواجهة صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد
أخبار لبنان
06:36
قاووق من عيتا الشعب: جماعة التحدي والمواجهة صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد
0
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
باسيل من زحلة يحذّر من خطورة ملف النزوح ويشيد بمزايا اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
باسيل من زحلة يحذّر من خطورة ملف النزوح ويشيد بمزايا اللامركزية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
03:48
وزارة الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"
أخبار دولية
03:48
وزارة الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"
2
حال الطقس
00:23
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!
حال الطقس
00:23
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!
3
منوعات
14:11
اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
منوعات
14:11
اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
4
منوعات
14:39
بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
14:39
بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)
5
منوعات
13:47
ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)
منوعات
13:47
ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)
6
فنّ
03:46
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
فنّ
03:46
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
7
منوعات
15:02
من هي أصغر ضحايا زفاف الحمدانية المأساوي؟ (صورة)
منوعات
15:02
من هي أصغر ضحايا زفاف الحمدانية المأساوي؟ (صورة)
8
موضة وجمال
16:01
من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)
موضة وجمال
16:01
من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More