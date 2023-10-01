لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)

لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)



أعلن الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن قراره بالاعتزال للمرة الثانية لأسباب صحية.



وكتب على حسابه الخاص على فايسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل.. ولذلك أعلن اعتزالي".



وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم.



علماً أن عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، في مسلسل "يوتيرن"، وظهرت بعدها اشاعات عن اعتزاله بسبب خلافاته مع بطلة المسلسل، لكنه نفاها.