تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!

تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!

بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنته سمر أبو شقة رسمياً، كشفت مجلة "لها" أن الفنان المصري تامر عاشور يستعد لدخول القفص الذهبي من جديد، فمن هي سعيدة الحظ؟

في التفاصيل، اختار تامر عاشور المذيعة اللبنانيّة نانسي نور للزواج من جديد، وهي تعمل حالياً في قناة "اكسترا نيوز".

وكشفت مجلة "لها" عن موعد الزفاف بعبارة "حفل الزفاف سيكون خلال شهر تشرين الأول الحالي".