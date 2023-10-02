"سامحت على الخيانة بسبب ضعفه أمام المغريات"... عبير شمس الدين في تصريحات جريئة!

"سامحت على الخيانة بسبب ضعفه أمام المغريات"... عبير شمس الدين في تصريحات جريئة!

وصف المتابعون تصريحات الممثلة السورية عبير شمس الدين الأخيرة بالـ "جريئة"، ويعود السبب الى اعترافها بمسامحة الخيانة وتبرير فعل الخائن بضعفه أمام المغريات.

وفي التفاصيل، صرّحت عبير شمس الدين "علمت انني أتعرّض للخيانة لكنني لم أتأكّد من ذلك وبالتالي لم أقرّر الانفصال... تقبّلت وقوع الخيانة الزوجية، وأبّرر له بسبب ضعفه أمام المغريات ووجود فراغ عاطفي لديه".