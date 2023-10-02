حاول طلب يد حبيبته في حفل كاظم الساهر... إليكم الموقف المحرج الّذي تعرض له! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب تعرّض لموقف محرج على المسرح خلال حفل لقيصر الغناء كاظم الساهر، وذلك أثناء طلبه يد حبيبته.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يصعد على المسرح ويتحدث مع النجم كاظم الساهر، قبل أن تستعد حبيبته للصعود على المسرح.

وبعدما انضمت إليه على المسرح، تقدم الشاب لحبيبته وسط تصفيق الجمهور، إلا أن الفرحة لم تكتمل جراء تعرّضه لموقف محرج حيث كان يبحث عن خاتم الخطوبة الّذي سيقدمه لها ولم يتمكن من العثور عليه.

وقام الشاب بتقبيل رأس حبيبته ثم التقطا صورا تذكارية مع القيصر ونزلا عن المسرح.

وبدوره، علّق القيصر على الموقف الغريب قائلاً: "مسكين إجا يخطب ضيّع الخاتم".