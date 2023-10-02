الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاول طلب يد حبيبته في حفل كاظم الساهر... إليكم الموقف المحرج الّذي تعرض له! (فيديو)
فنّ
2023-10-02 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاول طلب يد حبيبته في حفل كاظم الساهر... إليكم الموقف المحرج الّذي تعرض له! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب تعرّض لموقف محرج على المسرح خلال حفل لقيصر الغناء كاظم الساهر، وذلك أثناء طلبه يد حبيبته.
ويظهر الشاب في الفيديو وهو يصعد على المسرح ويتحدث مع النجم كاظم الساهر، قبل أن تستعد حبيبته للصعود على المسرح.
وبعدما انضمت إليه على المسرح، تقدم الشاب لحبيبته وسط تصفيق الجمهور، إلا أن الفرحة لم تكتمل جراء تعرّضه لموقف محرج حيث كان يبحث عن خاتم الخطوبة الّذي سيقدمه لها ولم يتمكن من العثور عليه.
وقام الشاب بتقبيل رأس حبيبته ثم التقطا صورا تذكارية مع القيصر ونزلا عن المسرح.
وبدوره، علّق القيصر على الموقف الغريب قائلاً: "مسكين إجا يخطب ضيّع الخاتم".
مصدر
pic.twitter.com/xa9ONLHlFi
— Aml shihata (@AmlShihata)
October 1, 2023
آخر الأخبار
فنّ
كاظم الساهر
القيصر
حفل
مسرح
طلب
يد
حبيبة
خاتم
موقف محرج
خطوبة.
التالي
"من العيب اتّهام عاصي ومنصور بــ"شراء" قصيدة من هنا أَو هناك".... مروان وغدي وأسامة الرحبانـي: إنّه تنبيه أَخير!
إلى ميشال ساردو…لبنان آمن فأهلا بك!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-29
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
فنّ
2023-09-29
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-28
خلال رقصها على المسرح في الرياض تمزق بنطالها... نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج تسبب بإيقاف حفلها! (فيديو)
فنّ
2023-08-28
خلال رقصها على المسرح في الرياض تمزق بنطالها... نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج تسبب بإيقاف حفلها! (فيديو)
0
فنّ
2023-09-14
ذعر وبحث خلال حفل MTV VMAs ... تايلور سويفت كسرت خاتمًا بقيمة 12000 دولار وعمّت البلبلة! (فيديو)
فنّ
2023-09-14
ذعر وبحث خلال حفل MTV VMAs ... تايلور سويفت كسرت خاتمًا بقيمة 12000 دولار وعمّت البلبلة! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-06
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
منوعات
2023-09-06
أراد أن يطلب يد حبيبته بطريقة مميزة... وما فعله في المطار تخطى حاجز الرومانسية! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
03:25
عيد ميلاد نجل محمد رمضان... يرفع الأوزان الثقيلة رغم صغر سنّه! (فيديو)
فنّ
03:25
عيد ميلاد نجل محمد رمضان... يرفع الأوزان الثقيلة رغم صغر سنّه! (فيديو)
0
فنّ
03:22
ميريام فارس تردّ على مقارنتها بالسيدة فيروز بعد الموركس دور: شو هالحكي؟!
فنّ
03:22
ميريام فارس تردّ على مقارنتها بالسيدة فيروز بعد الموركس دور: شو هالحكي؟!
0
فنّ
03:19
وائل كفوري يغنّي "كلام الناس" على طريقته.. تحيّة لـ "أبو وديع" من كندا (فيديو)
فنّ
03:19
وائل كفوري يغنّي "كلام الناس" على طريقته.. تحيّة لـ "أبو وديع" من كندا (فيديو)
0
فنّ
03:15
"سامحت على الخيانة بسبب ضعفه أمام المغريات"... عبير شمس الدين في تصريحات جريئة!
فنّ
03:15
"سامحت على الخيانة بسبب ضعفه أمام المغريات"... عبير شمس الدين في تصريحات جريئة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:57
سلام: أهداف زيارتي أميركا البحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض الطحين
أخبار لبنان
11:57
سلام: أهداف زيارتي أميركا البحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض الطحين
0
أخبار دولية
10:50
القوات الصربية أعيدت إلى وضعها الطبيعي على الحدود مع كوسوفو
أخبار دولية
10:50
القوات الصربية أعيدت إلى وضعها الطبيعي على الحدود مع كوسوفو
0
فنّ
03:25
عيد ميلاد نجل محمد رمضان... يرفع الأوزان الثقيلة رغم صغر سنّه! (فيديو)
فنّ
03:25
عيد ميلاد نجل محمد رمضان... يرفع الأوزان الثقيلة رغم صغر سنّه! (فيديو)
0
صحف اليوم
00:52
مصادر رئاسة مجلس النواب لـ "الانباء" الكويتية: لم يعد لديه أي جديد!
صحف اليوم
00:52
مصادر رئاسة مجلس النواب لـ "الانباء" الكويتية: لم يعد لديه أي جديد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:47
نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر
أخبار لبنان
14:47
نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إفتتاح إكسبو الدوحة للبستنة... لقاء تشارك فيه نحو 80 دولة والهدف جعل الصحراء خضراء
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إفتتاح إكسبو الدوحة للبستنة... لقاء تشارك فيه نحو 80 دولة والهدف جعل الصحراء خضراء
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:44
ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:44
ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟
0
أخبار دولية
13:39
مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام
أخبار دولية
13:39
مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام
0
أخبار دولية
13:39
جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا
أخبار دولية
13:39
جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
المياه تغمر شوارع جبيل وجونية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
المياه تغمر شوارع جبيل وجونية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
00:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
2
منوعات
08:02
دخل منزل جارته بحجة أنه سيعطيها الدواء... ثم حصل ما لم يكن بالحسبان!
منوعات
08:02
دخل منزل جارته بحجة أنه سيعطيها الدواء... ثم حصل ما لم يكن بالحسبان!
3
فنّ
03:11
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
فنّ
03:11
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
4
أخبار لبنان
05:34
تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
أخبار لبنان
05:34
تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
5
منوعات
02:13
كقصص الأفلام: رمت "رسالة في زجاجة" إلى البحر... وبعد مئات الأيام وصلها رد!
منوعات
02:13
كقصص الأفلام: رمت "رسالة في زجاجة" إلى البحر... وبعد مئات الأيام وصلها رد!
6
منوعات
01:49
في لحظة غريبة... شابان عرضا الزواج على بعضهما في الوقت نفسه! (فيديو)
منوعات
01:49
في لحظة غريبة... شابان عرضا الزواج على بعضهما في الوقت نفسه! (فيديو)
7
حال الطقس
07:45
ماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟
حال الطقس
07:45
ماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟
8
آخر الأخبار
08:18
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
آخر الأخبار
08:18
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More