ابنة عبير نعمة تحت الأضواء.. إليكم أبرز صفاتها بعيون والدتها!

ابنة عبير نعمة تحت الأضواء.. إليكم أبرز صفاتها بعيون والدتها!

بعد ظهورهما معاً في حفل توزيع جوائز الموركس دور، أصبحت ابنة الفنانة اللبنانيّة عبير نعمة تحت الضوء، وهو الأمر الّذي دفع بعض المتابعين الى طرح الأسئلة عنها.

وفي التفاصيل، أجابت عبير نعمة على تساؤلات متابعيها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر تطبيق انستغرام.

وحين سُئلت عن صفات ابنتها، قالت عبير إن ابنتها يارا تمتلك شخصية استثنائية، وهذا ما يجعلها تحب جميع صفاتها، إذ إنها فتاة طيبة القلب صريحة وواضحة تحب وتحترم جميع الناس، كما أن شخصيتها مستقلة وتعرف كيف تحدد مستقبلها.