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وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"
فنّ
2023-10-03 | 05:56
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وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"
وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"
توفي الممثل المصري محمد فريد في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 83 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض.
وكان الراحل محمد فريد قد شارك في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، بالإضافة الى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.
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ليالي الحلمية
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