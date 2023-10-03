وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"‏

وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"‏

توفي الممثل المصري محمد فريد في أحد مستشفيات ‏‏القاهرة عن عمر يناهز 83 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وكان الراحل محمد فريد قد شارك في المسلسل الشهير "ليالي ‏الحلمية" بأجزائه الخمسة، بالإضافة الى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.