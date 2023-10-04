هل قرّر فارس كرم الانفصال عن زوجته وما أسباب الطلاق؟

هل قرّر فارس كرم الانفصال عن زوجته وما أسباب الطلاق؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بمعلومات غير مؤكّدة عن انفصال الفنان اللبناني فارس كرم عن زوجته، فما حقيقة ما يتم تداوله؟

في التفاصيل، أكّد موقع "الفن" المعلومات المتداولة، وأشار الى ان "معاملات الطلاق بدأت قبل أشهر بعد أن توقفت لغة التفاهم بينهما وأصبحت قواعد الزواج تتساقط تدريجياً".