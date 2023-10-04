فيكتوريا بيكهام تُفجّر مفاجأة للمرة الأولى بعد 20 عاما: "علاقة ديفيد مع مساعدته الشخصية كانت أصعب وقت في حياتي" (فيديو)

تحدثت النجمة البريطانية فيكتوريا بيكهام للمرة الأولى عن الألم الذي عانت منه في أعقاب المزاعم المتعلقة بعلاقة زوجها ديفيد المزعومة مع مساعدته الشخصية ريبيكا لوس.

بعد ما يقرب من 20 عامًا من انتشار خبر تورط ديفيد بيكهام في علاقة مع ريبيكا أثناء لعبه في إسبانيا لصالح ريال مدريد، كشفت السيدة بيكهام أن الأشهر التي تلت ذلك كانت "الأصعب" في حياتها وأنها لم تعد تشعر أنها وديفيد ينتميان إلى بعضهما البعض".

وفي الوقت نفسه، اعترف ديفيد بيكهام بأنه لا يزال لا يعرف كيف مرّ وفيكتوريا بهذه الأزمة عام 2003، لكنها كانا يعلمان أن عليهما "الكفاح من أجل أسرتهما"، وقالا إنهما شعرا وكأنهما "يغرقان" عندما كانت أخبار زواجهما منتشرة في عناوين الأخبار لعدة أشهر.

وأخبر كابتن إنجلترا السابق أيضًا كيف كان "يشعر بالمرض الجسدي كل يوم" حيث كان هو والسيدة بيكهام يواجهان معركة لإنقاذ زواجهما.

ويُذكر أن ديفيد وفيكتوريا حضرا ليل الثلاثاء العرض الأول في لندن لفيلم وثائقي من أربعة أجزاء من نتفليكس بعنوان "بيكهام"، والذي يغطي حياته منذ طفولته وحتى دوره الأخير كأحد مالكي فريق إنتر ميامي الأميركي.