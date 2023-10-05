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خضوع المغنية العالمية سيا لعملية...وهذه هي مشاكلها الصحية!

فنّ
2023-10-05 | 05:13
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خضوع المغنية العالمية سيا لعملية...وهذه هي مشاكلها الصحية!
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خضوع المغنية العالمية سيا لعملية...وهذه هي مشاكلها الصحية!

خضوع المغنية العالمية سيا لعملية...وهذه هي مشاكلها الصحية!

كشفت المغنية سيا عن خضوعها لعملية شد الوجه. وهي المعروفة بتغطية وجهها في كثير من الأحيان أثناء العروض والظهور العام.

وكانت سيا قد صرّحت سابقاً أنها عانت من مشاكل في صورة الجسد، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء عليها.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، تعاني المغنية أيضًا من الألم المزمن، ومرض فرط نشاط الغدة الدرقية، ومرض عصبي، وهو متلازمة إهلرز-دانلوس، والذي يمكن أن يسبب فرط الحركة وفرط تمدد الجلد.

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