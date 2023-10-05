بعدما أخطأت بكلمات "موطني".. شذى حسون تردّ على المنتقدين وتوضح!

بعدما أخطأت بكلمات "موطني".. شذى حسون تردّ على المنتقدين وتوضح!

بعد النجاح الّذي حقّقه "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى وهو الحدث التكريمي الأوّل الّذي يجمع نجوم الوطن العربي في بغداد، تعرّضت رئيسة المهرجان الفنانة شذى حسون للانتقادات بعدما أخطأت بغناء كلمات "موطني" على المسرح".

بدورها، ردّت الفنانة شذى حسون على المنتقدين وأوضحت "هذا العمل أخذ منّي 4 اشهر من العمل او اكثر، وآخر اسبوع لم أتمكن من النوم أو الأكل وكنت تحت ضغط كبير".

وأضافت "كلنا خطائين ورهبة وخوف وتعب وارباك، همي الوحيد نعطي صورة جميلة لبلدنا قدام كل العرب والحمد لله هذا الشي صار".