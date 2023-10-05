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"بوران" تدافع عن "باب الحارة": ياسر العظمة أستاذ كبير ولكن!

فنّ
2023-10-05 | 06:08
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&quot;بوران&quot; تدافع عن &quot;باب الحارة&quot;: ياسر العظمة أستاذ كبير ولكن!
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"بوران" تدافع عن "باب الحارة": ياسر العظمة أستاذ كبير ولكن!

"بوران" تدافع عن "باب الحارة": ياسر العظمة أستاذ كبير ولكن!

بعدما اتهم صنّاع مسلسل "باب الحارة" بتزوير تاريخ الشام وانتقاصهم من مكانة المرأة، ردّت الممثلة السورية أمية ملص، صاحبة شخصيّة "بوران في العمل"، على الهجوم الذي أطلقه الممثل السوري ياسر العظمة. 
 
وصرّحت أمية ملص في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، قائلةً "هو أستاذ كبير وأحترم رأيه أيًا كان وأتفهمه، لكن مسلسل باب الحارة ليس عملاً توثيقيًا كغيره من الأعمال الدرامية السورية التي وثَّقت حقبة زمنية معينة مثل حمام القيشاني". 
 
وتابعت صاحبة شخصيّة "بوران" بالقول "باب الحارة فيه تنوّع بالنساء، وهناك نساء قادرات، وعندما تكون المرأة تحترم زوجها وتوافقه الرأي في بعض الأحيان عندما يكون على حق ضمن البيئة المعينة فهذا ليس خضوعًا وخنوعًا، بل تفرض احترامها على الرجل إلى حد ما". 

آخر الأخبار

فنّ

باب الحارة

ياسر العظمة

امية ملص

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