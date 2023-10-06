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بعد أن تلقى تشخيصًا "صادمًا"... كريس هيمسوورث يكشف عن تغييرات جذريّة في حياته!

فنّ
2023-10-06 | 02:52
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بعد أن تلقى تشخيصًا &quot;صادمًا&quot;... كريس هيمسوورث يكشف عن تغييرات جذريّة في حياته!
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بعد أن تلقى تشخيصًا "صادمًا"... كريس هيمسوورث يكشف عن تغييرات جذريّة في حياته!

بعد أن تلقى تشخيصًا "صادمًا"... كريس هيمسوورث يكشف عن تغييرات جذريّة في حياته!

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريراً كشفت خلاله أن النجم كريس هيمسوورث قام إصلاح حياته عند اكتشافه أنه قد يكون عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضحت "ديلي ميل" أن نجم هوليوود، البالغ من العمر 40 عامًا، تلقى تشخيصًا صادمًا بعد إجراء اختبار جيني في سلسلة الأفلام الوثائقية التي تنتجها ناشيونال جيوغرافيك، حيث تبيّن أن لديه نسختين من الجين APOE e4، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالألزايمر.

وفي مقابلة بعد الاختبار مع مجلة صحة الرجل، قال كريس إنه "أجرى العديد من التغييرات على حياته"، موضحاً: "لقد كنت دائمًا متسقًا إلى حد ما مع التزاماتي بالتمرين، ولكن في الآونة الأخيرة شعرت حقًا بأهمية تخصيص وقت لنفسي دون أي صوت أو تحفيز خارجي وتخصيص وقت للسكون".

وأضاف إنه على "الرغم من أهمية التمارين الروتينية، إلا أنه كان يركز كثيرًا على العمل الذهني"، مشيراً إلى أنه يتأكد دائماً من حصوله على قسط كافٍ من النوم المنتظم ويأخذ حمامات ثلج منتظمة".

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