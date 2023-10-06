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في يوم واحد فقط... فيلم "جولة تايلور سويفت" يحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر!

فنّ
2023-10-06 | 03:57
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في يوم واحد فقط... فيلم &quot;جولة تايلور سويفت&quot; يحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر!
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في يوم واحد فقط... فيلم "جولة تايلور سويفت" يحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر!

في يوم واحد فقط... فيلم "جولة تايلور سويفت" يحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر!

حقق فيلم الحفلة الموسيقية لتايلور سويفت Eras Tour نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر قبل أسبوع من وصوله إلى دور السينما.

وتقول شركة التوزيع AMC إن مبيعات التذاكر العالمية المسبقة تجاوزت 100 مليون دولار (82 مليون جنيه إسترليني)، مضيفة أن الطلب "كان مذهلاً منذ لحظة الإعلان عنه لأول مرة".

وتقول الشركة إن الفيلم استغرق أقل من 24 ساعة ليحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات في يوم واحد.

وتتجه جولة سويفت العالمية، والتي من المقرر أن تستمر حتى أواخر عام 2024، لتصبح الأكبر في التاريخ.

يمكن أن تصل مبيعات تذاكر الملاعب إلى 1.4 مليار دولار، وهو ما سيحطم الرقم القياسي الذي يحتفظ به حاليًا إلتون جون في جولة وداعه.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم جولة Eras في دور السينما في أكثر من 100 دولة يوم الجمعة المقبل.

ويقدر المحللون أنه بالإضافة إلى مبيعات التذاكر المسبقة، يمكن أن يشهد الفيلم إيرادات أخرى بقيمة 100 مليون دولار في شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.
وفي العام الماضي، أصبحت سويفت أول فنانة في التاريخ تحصل على أغانٍ في كل قائمة من أفضل 10 أغانٍ فردية في الولايات المتحدة.

وفي آب، قالت سبوتيفاي إن سويفت حطمت رقمًا قياسيًا آخر، لتصبح أول فنانة في تاريخ منصة البث المباشر تصل إلى 100 مليون مستمع شهريًا.

في وقت لاحق من هذا الشهر، ستصدر سويفت ألبومها التالي المُعاد تسجيله 1989 (نسخة تايلور). إنها تعيد تسجيل ألبوماتها السابقة لأن ذلك سيسمح لها بامتلاك التسجيلات الأصلية للأغاني.
 
 
 

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