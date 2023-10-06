الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

انتشرت في الساعات الماضية معلومات مجهولة المصدر مفادها أن الممثل السوري القدير دريد لحام قد توفي إثر أزمة صحيّة مُفاجئة، فما هي حقيقة هذا الخبر الّذي أقلق المتابعين؟

في التفاصيل، انهالت الاتصالات على الفنان دريد لحام لمعرفة حقيقة خبر وفاته، فتبيّن أن المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة بل مجرد شائعة طالته في الساعات الماضية.

وأعرب دريد لحام عن انزعاجه من شائعة الوفاة الّتي تلاحقه بشكلٍ متكرر وعبّر عن استيائه من مطلقيها.