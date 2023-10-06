صباح الجزائري تصدم الجمهور: "أم عصام" في باب الحارة ليس أفضل أعمالي!

صباح الجزائري تصدم الجمهور: "أم عصام" في باب الحارة ليس أفضل أعمالي!

أطلقت الممثلة السوريّة صباح الجزائري مجموعة تصريحات غير متوقعة بالإجابة على أسئلة سريعة، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا.

وصرّحت صباح الجزائري، صاحبة شخصيّة "أم عصام"، التالي "مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" ليس أفضل أعمالي، ولا أتأثر بالسوشيال ميديا، ولا أجامل".

واعتبرت صباح الجزائري أن الفن السوري ليس بخير، ولم تحصل على حقها كنجمة، كما تمنّت ابتعاد بناتها عن الفن".