صباح الجزائري تصدم الجمهور: "أم عصام" في باب الحارة ليس أفضل أعمالي!

صباح الجزائري: باب الحارة ليس أفضل أعمالي.. ولا أتأثر بالسوشيال ميديا.. ولا أجامل.. والفن السوري ليس بخير.. ولم أحصل على حقي كنجمة.. وأتمنى ابتعاد بناتي عن الفن#صدى_الملاعب
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/TLK9qt3pOv pic.twitter.com/WJ3FxvmsSo
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) October 4, 2023
صباح الجزائري: باب الحارة ليس أفضل أعمالي.. ولا أتأثر بالسوشيال ميديا.. ولا أجامل.. والفن السوري ليس بخير.. ولم أحصل على حقي كنجمة.. وأتمنى ابتعاد بناتي عن الفن#صدى_الملاعب
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/TLK9qt3pOv pic.twitter.com/WJ3FxvmsSo