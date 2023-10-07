شيرين عبد الوهاب تزور لبنان في نهاية 2023.. ما السبب؟

شيرين عبد الوهاب تزور لبنان في نهاية 2023.. ما السبب؟

تستعد النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب لزيارة لبنان في نهاية عام 2023، فما السبب؟

في التفاصيل، اختارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تحيي حفلاً قبل رأس السنة بيومين في العاصمة اللبنانيّة بيروت بحضور جمهورها اللبناني.

يُذكر أن الحساب الرسمي لـ "لحظات العلا" قد أعلن أيضاً عن مشاركة شيرين بحفل آخر ستحييه في ٢٧ تشرين الاول المقبل.