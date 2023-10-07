منشور اليسا عن "حال الأمة الإسلاميّة" يشعل الانترنت.. هل أخطأت؟

منشور اليسا عن "حال الأمة الإسلاميّة" يشعل الانترنت.. هل أخطأت؟

لم يمرّ منشور الفنانة اللبنانيّة اليسا عن الأمة الإسلامية عبر حسابها على تطبيق X مرور الكرام، بل عرّضها لهجوم شرس فقرّرت بعدها حذف تغريدتها.

في التفاصيل، كتبت اليسا "عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه في حال الأمة الإسلامي، فكان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب البطالة بالزواج والانجاب فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه ".

واعتبر عدد كبير من روّاد الانترنت أن اليسا أخطأت بنشر هذه التغريدة، فقامت بحذفها، لكن البعض الآخر دافع عن نجمته المفضّلة واعتبر أنها فقدت استشهدت بمقولة للأديب طه حسين.