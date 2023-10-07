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الخبر يشغل روّاد الانترنت.. ما حقيقة إصابة الفاشنيستا الشهيرة بالإيدز وطردها من دبي؟
فنّ
2023-10-07 | 05:45
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الخبر يشغل روّاد الانترنت.. ما حقيقة إصابة الفاشنيستا الشهيرة بالإيدز وطردها من دبي؟
الخبر يشغل روّاد الانترنت.. ما حقيقة إصابة الفاشنيستا الشهيرة بالإيدز وطردها من دبي؟
نشر موقع "
القاهرة 24
" خبراً عن شائعات مفادها أن "فاشنيستا عربية شهيرة مصابة بالإيدز، وهي تقيم في دبي بالإمارات".
وأضاف موقع "القاهرة 24" التالي: "بداية انتشار خبر إصابة جوري المغربية تعود لتغريدة نشرها مغرد سعودي، ادعى فيها أنها تم طردها من دبي لإصابتها، وممارستها لأفعال فاضحة، وفي الوقت الحالي لم تظهر جوري المغربية لتنفي أو تؤكد تلك الأخبار".
تجدر الإشارة الى ان كل المعلومات الواردة لا يمكن تبنّيها وتبقى ضمن خانة الشائعات حتى خروج صاحبة الشأن عن صمتها لنفي او تأكيد المعلومات التي تغزو الانترنت.
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