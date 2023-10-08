عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!

عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!



أعلن عدد من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمهم للشعب الفلسطيني عقب أحداث عملية "طوفان الأقصى" أمس السبت.



ووجه الفنان اللبناني راغب علامة تحيته للشعب الفلسطيني عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلاً: "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم".



الف تحية لأبطال #فلسطين الصامدة .. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل … #palestine لا للاحتلال الظالم.. pic.twitter.com/9YxQ6MTdqY — RaghebAlama (@raghebalama) October 7, 2023 ومن جهته، نشر الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها: "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال". ومن جهته، نشر الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها: "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال".

ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين ..

ربنا معاكم يا أبطال 🙏🏼🙏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 — Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) October 7, 2023

ونشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين". ونشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين".