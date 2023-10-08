عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!

الف تحية لأبطال #فلسطين الصامدة .. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل … #palestine لا للاحتلال الظالم.. pic.twitter.com/9YxQ6MTdqY
— RaghebAlama (@raghebalama) October 7, 2023
الف تحية لأبطال #فلسطين الصامدة .. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل … #palestine لا للاحتلال الظالم.. pic.twitter.com/9YxQ6MTdqY
ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين ..
ربنا معاكم يا أبطال 🙏🏼🙏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼
— Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) October 7, 2023
ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين ..
ربنا معاكم يا أبطال 🙏🏼🙏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼
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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
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A post shared by Nadine Tahseeine bek (@nadinetahseeinebek)
A post shared by Nadine Tahseeine bek (@nadinetahseeinebek)
قلبى معكم يااهلى فى غزه ربنا يحميكم ويرحم الشهداء .وهذا حزن اخر لا ينتهى فى فلسطين الصامده . #غزه_تقاوم
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) October 7, 2023
قلبى معكم يااهلى فى غزه ربنا يحميكم ويرحم الشهداء .وهذا حزن اخر لا ينتهى فى فلسطين الصامده . #غزه_تقاوم