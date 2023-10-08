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عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!

فنّ
2023-10-08 | 03:35
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عقب أحداث &quot;طوفان الأقصى&quot;... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!
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عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!

عقب أحداث "طوفان الأقصى"... فنانون يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني!

أعلن عدد من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمهم للشعب الفلسطيني عقب أحداث عملية "طوفان الأقصى" أمس السبت. 

ووجه الفنان اللبناني راغب علامة تحيته للشعب الفلسطيني عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلاً: "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم".

ومن جهته، نشر الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها: "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال". 

ونشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين".

كما شاركت الممثلة السورية نادين تحسين بيك صورة على إنستغرام علّقت عليها قائلة: "اللهم انصر أخواننا في فلسطين … يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا جبار أيدهم بجنودٍ من عندك وانصرهم نصراً عظيماً".
 

وبدورها، أكدت الفنانة لطيفة التونسية تضامنها، حيث نشرت عبر حسابها على موقع "إكس": "قلبى معكم يا اهلي فى غزه ربنا يحميكم ويرحم الشهداء .وهذا حزن اخر لا ينتهى فى فلسطين الصامده .. غزة تقاوم".
 
 

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