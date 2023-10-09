احتفالًا بمرور نصف قرن على مسيرة الرسام اللبناني شوقي شمعون... معرض فني في السعودية بعنوان "آفاق جديدة"! (فيديو)

احتفالًا بمرور نصف قرن على مسيرة الرسام اللبناني شوقي شمعون... معرض فني في السعودية بعنوان "آفاق جديدة"! (فيديو)



احتفالًا بمرور نصف قرن على مسيرة الرسَّام اللبناني شوقي شمعون، دعت رئيسة مؤسسة "الفن النقي" في المملكة العربية السعودية الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله آل سعود، إلى معرض استعاديّ بعنوان "آفاق جديدة" للفنان اللبناني في غالري "الفن النقي" في الرياض ضم 69 لوحة من الحجم الكبير.



كان المعرض برعاية سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، بدعم من "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" ورئيسه ربيع الأمين، وتنظيم "مؤسسة كريستيان الأشقر للاستشارات الفنية".



حضر الافتتاح راعي المعرض السفير اللبناني، سفير فرنسا في المملكة لودوفيك بوي Pouille، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة هوبير جاغير، سفير النمسا أوسكار فوستنغر، وسفيرة الاتحاد السويسري ياسمين شاتيلا، صاحبة مؤسسة "الفن النقي" الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبدالله آل سعود، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين وشخصيات سعودية وحشد من الجالية اللبنانية في الملكة.



بعد كلمة راعي المعرض السفير اللبناني، تحدث الفنان شمعون شاكرًا دعوة رئيسة مؤسسة "الفن النقي" الثقافية التي تأسست عام 1999 لنشر الوعي الثقافي والفني ودعم الفنانين الناشئين والمحترفين في المملكة العربية السعودية والتبادل الثقافي ونشر الكتب الفنية.



ويستمر المعرض في غاليري "الفن النقي" حتى 28 تشرين الأول الحالي.