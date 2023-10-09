جزء جديد من "ذي إكزورسيست" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

بعد نصف قرن على الفيلم الأصلي، تصدّر الجزء الجديد من "ذي إكزورسيست" ("The Exorcist: Believer") شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققاً عائدات بلغت 37,2 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.وقال المحلل ديفيد أ. غروس إنّ فيلم "ذي إكزورسيست: بيليفر" حقق "أول عطلة نهاية أسبوع جيدة لجزء جديد من فيلم رعب"، رغم الانتقادات التي تلقاها العمل.وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، على خلفية موسيقى تصويرية تثير القلق، مع ظهور إلين بورستين من العمل الأصلي الذي يعود إلى العام 1973.وكان من المقرر طرح "ذي إكزورسيست: بيليفر" الجمعة 13 تشرين الأول، لكن استوديوهات "يونيفرسال" أتاحته في دور السينما في موعد أبكر، تجنّباً لمنافسة فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن جولتها العالمية "Eras".وتجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر فيلم تايلور سويفت الذي صُوِّر خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، مئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة "إيه إم سي" الخميس.