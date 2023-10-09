فيروز تغنّي لفلسطين.. فيديوهات من كواليس تمارين حفل دبي 2002 (فيديو)

فيروز تغنّي لفلسطين.. فيديوهات من كواليس تمارين حفل دبي 2002 (فيديو)

تحت عنوان "وإقْتَرَبَتْ عَوْدَتُنا نَهَارْ"، نشرت المخرجة اللبنانيّة ريما الرحباني مقطع فيديو لوالدتها السيدة فيروز، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت الفنانة فيروز في كواليس التمارين الخاص بحفلها في الامارات وهي تغنّي أغنية لفلسطين، وكتبت ريما الرحباني التالي "كاميرا وأرشيف ريما رحباني الخاص، فيروز دبي ٢٠٠٢. فكرة إنتاج تصوير مونتاج وإخراج ريما رحباني".