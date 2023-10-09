سيارة صدمت الممثل وسام سعد.. هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة!

سيارة صدمت الممثل وسام سعد.. هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة!

نشر الممثل اللبناني وسام سعد، المعروف بشخصيّة "أبو طلال"، مجموعة فيديوهات وثّقت تعرّضه لحادث مأساوي.

وفي التفاصيل، أظهرت كاميرات المراقبة ان الممثل وسام سعد قد تعرّض لحادث صدم من قبل سيارة مسرعة.

وطمأن وسام سعد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "شكراً لكلّ العالم اللي اطمنِت عليي، أنا بخير، الضربة قوّية بس الله رحمني! الحمدلله".