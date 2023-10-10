نادين ويلسون نجيم: بيتي مفتوح لأهل الجنوب

نادين ويلسون نجيم: بيتي مفتوح لأهل الجنوب

تفاعل روّاد الانترنت في الساعات الماضية مع التغريدة الّتي أطلقتها ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين ويلسون نجيم عبر تطبيق X.

وفي التفاصيل، كتبت نادين نجيم على حسابها الرسمي "أنا أول وحدة بيتي وبيت أهلي مفتوحين لأهل الجنوب".