كاظم الساهر يكشف عن مهنته قبل الشهرة... ولماذا احتج لدى رئيس وزراء سابق للعراق؟

كاظم الساهر يكشف عن مهنته قبل الشهرة... ولماذا احتج لدى رئيس وزراء سابق للعراق؟

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن مهنته السابقة قبل الشهرة، وذلك من خلال الإجابة على مجموعة أسئلة سريعة أثناء حلوله ضيفاً على "دي دبليو" الألمانية.

في التفاصيل، تحدّث القيصر كاظم الساهر عن أول مهنة عمل بها وكانت في معمل لصناعة النسيج. كما وصف المرأة بأنها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع"، وأضاف "الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".

بالمقابل، استذكر الساهر حادثة أثّرت فيه، وهي عن تزويج طفلة برجل ستيني رغمًا عنها، ما دفعه إلى مخاطبة رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر احتجاجًا على ذلك.