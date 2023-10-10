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حرصاً على سلامة المشاركين والمدعوين... تأجيل مهرجان IDAFA إلى موعد جديد!
فنّ
2023-10-10 | 08:41
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حرصاً على سلامة المشاركين والمدعوين... تأجيل مهرجان IDAFA إلى موعد جديد!
حرصاً على سلامة المشاركين والمدعوين... تأجيل مهرجان IDAFA إلى موعد جديد!
صدر بيان عن لجنة مهرجان اضافة الدولي IDAFAجاء فيه:
نظراً للظروف القاهرة التي تمر بها المنطقة بأسرها والخارجة عن إرادتنا يهمنا اعلامكم بتأجيل مهرجان إضافة الدولي "IDAFA" لعام ٢٠٢٣ والذي كان من المقرر أن يقام في لبنان كما جرت العادة، نهاية شهر "تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٢٣" .
حرصاً منا على سلامة المشاركين والمدعوين والمكرمين واهل السياسة والديبلوماسيين والجوه المعروفة والمشاهير وسيدات المجتمع ورجال الاعمال من لبنان والدول العربية: مصر، تونس، مغرب وغيرها من الدول المشاركة في هذا الحدث الانساني وتجنباً لأي تطورات سياسية واجتماعية وامنية رأت اللجنة ان التروي وتأجيل الحفل امر لا مفر منه.
كما شدّ رئيس مهرجان اضافة الدولي IDAFA السيد سام سعد على ايدي الشعوب العربية ودعا للسلام والمحبة وتقبل الآخر، مؤكداً انه مستمر بهذه الرسالة السامية وأنه يعد اصحاب الارادة الصلبة بلقاء قريب وحفل ضخم سيعلن عنه في وقتٍ لاحق.
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