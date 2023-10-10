فقدت أكثر من 230 ألف متابع... كايلي جينر تثير الجدل نتيجة آرائها عن المواجهة الفلسطينية-الاسرائيلية! (صورة)

أثارت كايلي جينر جدلاً واسعاً على موقع إنستغرام من خلال منشور أعربت فيه عن دعمها لإسرائيل، وذلك مباشرةً بعد هجوم حماس على اسرائيل الّذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وشاركت جينر صورة من حساب @StandWithUs المعروف بموقفه المؤيد لإسرائيل، يظهر فيها العلم الإسرائيلي.

وجاء في التعليق: "الآن ودائمًا، نقف مع شعب إسرائيل!". وكان رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا ونقديًا. وحثها الكثيرون على الابتعاد عن السياسة، وسلطوا الضوء على المعاناة الطويلة التي تعيشها فلسطين.

وأدّى نشرها للصوة إلى فقدانها أكثر من 230 ألف متابع، وهي الّتي كانت من الأشخاص الأكثر متابعةً على الإطلاق على إنستغرام.

كما أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول صداقتها مع بيلا حديد، الناشطة الفلسطينية وصديقة جينر. ومع وجود أكثر من 400 مليون متابع على إنستغرام، قررت جينر حذف المنشور ردًا على الانتقادات الشديدة. ومع ذلك، حتى بعد إزالته، ظل قسم التعليقات مليئًا بالأعلام الفلسطينية ووسوم #FreePalestine.