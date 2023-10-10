بريتني سبيرز ترقص في منزلها الفخم بالملابس الداخلية... حالة من الفوضى وقمامة على الأرض! (فيديو)

أثارت النجمة العالمية بريتني سبيرز قلق جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو جديد غريب لها ترقص بالملابس الداخلية في منزلها الفخم.

وجاء أحدث منشور لمغنية البوب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص بالسكاكين، وتم استدعاء الشرطة إلى منزلها للتأكد من سلامتها.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى الّتي تنشر فيها بريتني، 41 عامًا، مقاطع فيديو غريبة لنفسها وهي ترقص في منزلها الذي تقدر قيمته بملايين الدولارات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن أحدث مقطع مصوّر لها أثار قلق المعجبين مرة أخرى.

في مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع إنستغرام يوم الاثنين، رقصت بريتني على أغنية لبيونسيه في ملابس داخلية وحذاء أسود.

ولاحظ المعجبون أن غرفة المعيشة في منزلها الذي تبلغ قيمته 7.4 مليون دولار في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، كانت في حالة من الفوضى في الفيديو.

وكانت هناك أحذية بيضاء ومناشف وقمامة متناثرة على الأرض، إلى جانب ما يبدو أنه ضمادة مستعملة على بعد أقدام فقط من المكان الذي كانت ترقص فيه. كما ظهر إصبع بريتني في الفيديو ملفوف بضمادة بيضاء.